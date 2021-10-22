Один водій маршрутки отримав штраф за порушення правил, тепер йому доведеться сплатити 17 тисяч гривень.

У Львові через недотримання карантинних обмежень закрили 4 магазини. Окрім цього, попередження видали 4 ринкам, які можуть закрити через порушення.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, про це за підсумками міської комісії з питань ТЕБ і НС заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Сьогодні на міській комісії ТЕБ і НС розглянули звернення Держпродспоживслужби та результати роботи моніторингових груп. В результаті фіксації порушень – відсутності вакцинації, порушення карантинних вимог і недотримання маскового режиму, було ухвалено рішення про закриття 4 магазинів… Щоб ці заклади відновили свою господарську діяльність, необхідно отримати звернення від них про виправлення ситуації, і тоді комісія розгляне це рішення повторно. Щоби виправити ситуацію, заклад може витратити годину часу, а може і тиждень – це не залежить від міської комісії, а від самого закладу", - зазначив він.

За його словами, також комісія підтримала надання попередження про недотримання карантинних вимог чотирьом ринкам.

"Їм надається попередження, а за умови фіксації ще одного попередження, на комісію буде виноситись рішення про призупинення господарської діяльності на цих ринках до моменту виправлення зауважень", - додав Москаленко.

Читайте такожКонвеєр для трупів: лікар розповів у деталях про "пекло" ковідних реанімацій в УкраїніКрім того, за інформацією посадовця, цього тижня було накладено штраф у розмірі 17 тис. грн на водія 51-го маршруту через недотримання карантинних обмежень.

Як повідомляв УНІАН, з 18 жовтня у Львові суттєво посилили карантин для працівників сфери обслуговування – вони мають бути вакциновані або раз на три дні робити тест на коронавірус.

За останню добу у Львівській області зареєстровано 1647 підтверджених випадків COVID-19. Наразі регіон перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки поширення коронавірусу.

Нещодавно стало відомо, що у Львові влаштували масові рейди пасажирських автобусів, а Ляшко назвав причини високої смертності у львівській лікарні швидкої медичної допомоги.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Світлана Макринська