У місті складна ситуація з коронавірусом.

Карантинні обмеження у Львові вирішили посилити ще більше. У місті заборонили роботу нічних клубів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Міський голова зазначив, що у Львові складна ситуація з COVID-19. При цьому Садовий вказав, що число охочих зробити щеплення збільшується, тому в центрах вакцинації продовжили години роботи.

"Нічним клубам працювати заборонено. Всі заклади громадського харчування можуть працювати виключно до 23 годин", - підкреслив мер Львова.

За порушення карантинних правил відповідальність нестиме керівник або адміністратор закладу.

Карантин в Україні

З 15 жовтня встановили червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області.

У Львові з 18 жовтня суттєво посилили карантинні заходи, введені для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Відповідне рішення в середу, 13 жовтня, прийняли на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Крім того, з 18 жовтня ще чотири області перейшли в червону зону карантину через погану ситуацію з коронавірусом, а саме Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області.

Влада закликає жителів вакцинуватися, щоб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова