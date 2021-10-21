20-річна студентка вдавилася і знепритомніла - лікарі не змогли врятувати її життя.

В американському Бостоні померла студентка, яка вдавилася під час конкурсу з поїдання хот-догів на швидкість.

Про це повідомляє News Journal.

Трагедія трапилася ще 17 жовтня, проте місцеві ЗМІ звернули на це увагу лише нещодавно.

За день до цього 20-річна Меделін Нікпон знепритомніла на змаганнях в рамках благодійного збору коштів на допомогу в боротьбі з раком грудей, що проходив біля кампуса університету Тафтса.

Читайте такожВ Австралії жінка померла під час конкурсу з поїдання бісквітів (відео)Дівчині надавали першу допомогу до приїзду лікарів, які відвезли її в лікарню, де вона і померла, не приходячи до тями. Імовірно Меделін вдавилася хот-догом і померла від асфіксії.

Вона вела активне життя - добре вчилася, освоювала спеціальність біопсихолога і була членом університетської команди з лакросу. Вшанувати пам'ять Меделін зібралися кілька тисяч студентів і працівників Тафтса.

"Вона була справжньою сполучною ланкою в кампусі і не залишала байдужими всіх, кого зустрічала", - написала її команда в Instagram.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї 22-річний чоловік помер через добу після того, як випив півтора літра кока-коли за 10 хвилин. Медикам він скаржився на сильний біль і розпухлий живіт.

Автор: Станіслав Кожемякін