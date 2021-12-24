Після призначення нового керівника 10 з 13 пожежників уже звільнилися на знак протесту.

У штаті Іллінойс, США, обов'язки начальника пожежної служби поклали на чоловіка, раніше засудженого за підпалювання.

Як повідомляє Fox 2 Now, місцева влада зняла з посади колишнього главу Добровільної пожежної охорони Прері-дю-Пон в окрузі Сент-Клер і призначила на його місце Джеремі Сіммонса, який обіймав пост помічника начальника. Однак такий вибір не влаштував багатьох пожежників.

Сіммонс - син колишнього директора окружного агентства з надзвичайних ситуацій - понад 20 років тому був засуджений за кілька підпалів. Ще 18-річним він влаштував пожежу в порожньому будинку, а також у будівлі середньої школи. Хлопець відбувся випробувальним терміном, а потім губернатор його помилував.

Читайте такожПожежники організували операцію з порятунку жінки, яка виявилася манекеномПісля призначення нового керівника 10 з 13 пожежників звільнилися на знак протесту. Глави двох сусідніх департаментів, однак, заявили, що підтримують зміни та повністю довіряють Сіммонсу. За їхніми словами, він багато років був хорошим пожежником.

Раніше УНІАН розповідав про появу в Україні першої добровільної пожежної команди, у складі якої нестимуть службу послушниці монастиря. На виклики в дев'ять населених пунктів готові виїжджати ігуменя, дві послушниці та два водії.

Вас також можуть зацікавити новини: