На виклики до дев'яти населених пунктів виїжджатимуть ігуменя, дві послушниці та два водії.

Перша в Україні добровільна пожежна команда, у складі якої нестимуть службу послушниці, запрацювала у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі в селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади Черкаської області.

Про це ДСНС повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"У новоствореній пожежній команді на виклики виїжджатимуть п'ятеро добровольців - ігуменя Іларія, дві послушниці монастиря Лариса і Крістіна та два водії пожежного автомобіля. Окрім забезпечення пожежної безпеки монастиря та реагування на надзвичайні події, під захистом пожежної команди перебуватимуть жителі семи сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади. Адже відстань до найближчої пожежної частини складає близько 20 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні добровольці пройшли спеціальні навчання, під час яких відпрацювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

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