Мотивом скоєння злочину слугувало "невдоволення діяльністю державних органів з вирішення особистих сімейних проблем" чоловіка, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Києві судитимуть чоловіка, який намагався підпалити Офіс омбудсмена та вхід до будівлі Касаційного кримінального суду Верховного суду.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook.

У прокуратурі нагадали, що 26 серпня 2021 року близько 15.00 на гарячу лінію "102" надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розташованого на вул. Інститутській, а також підпалив вхідні двері до приміщення Касаційного кримінального суду Верховного суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика.

Зловмисник був затриманий за "гарячим" слідом. Ним виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував вказані злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Читайте такожУ центрі Києва в офіс омбудсмена метнули "коктейль Молотова" (відео)Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері до приміщення Секретаріату омбудсмена та вхід до Касаційного кримінального суду Верховного суду.

Мотивом вказаних злочинів слугувало його "невдоволення діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем", додали в прокуратурі.

Чоловікові пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Діями чоловіка спричинено збитків на суму майже 100 тис. грн. З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування збитків.

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою.

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Автор: Таня Поляковська