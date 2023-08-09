Під час стрижки газону на жінку з неба впала змія, а потім спікірував яструб, що цю змію впустив

У мешканки Техасу день не задався з самого ранку – на неї під час стрижки газону одночасно напали змія і яструб, повідомляє Sky News.

Як розповіла сама постраждала, Пеггі Джонс, вона виконувала роботу в саду, коли на неї впала змія - очевидно, з неба - і обвилася навколо її руки.

Неначе цього виявилося мало - на неї спікірував яструб, що, мабуть, впустив цю змію, і спробував схопити свою здобич, роздираючи жінці руку кігтями.

"Я просто продовжувала говорити: "Допоможи мені, Ісусе! Допоможи мені, Ісусе!", - поділилася жінка.

Вона зазначила, що яструб щонайменше чотири рази намагався схопити змію, перш ніж врешті-решт йому вдалося це зробити.

У лікарні жінці залікували порізи, залишені яструбом, і синці від змії, що обвила її руку. При цьому їй дивом вдалося уникнути укусу змії, адже, як поділилася жінка, на її окулярах виявили зміїну отруту.

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