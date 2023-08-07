Відзначається, що борт прямував з Багдада.

Бурий ведмідь втік з клітки, яка знаходилася у вантажному відсіку літака, в міжнародному аеропорту Дубая. Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шайя Саббар аль Судані розпорядився провести розслідування

Видання Sky News пише, що ведмедя перевозили з Багдада в Дубай. При цьому зазначено, що офіційний представник іракських авіаліній, анонімно підтвердив, що ведмедя перевозили в іракську столицю. Прем'єр-міністр Іраку закликав з'ясувати, хто несе відповідальність за інцидент та провести ретельне розслідування.

У зв'язку з подією рейс затримали, так як влада направила фахівців, щоб приспати тварину.

Утримання хижих тварин як домашніх тварин в Іраку, особливо в Багдаді, стало популярним серед багатих, і влада намагалася забезпечити дотримання правових положень щодо захисту дикої природи.

Як раніше повідомляв УНІАН, клишоногі часто опиняються в центрі уваги на різних континентах через свою безпосередність. Так, у місті Бербанк, що на півдні американського штату Каліфорнія, дикий ведмідь, не витримавши 40-градусної спеки, стрибнув у басейн біля одного з будинків.

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