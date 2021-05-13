В розміщеному на під’їзді прилеглої до стадіону багатоповерхівки оголошенні вболівальників просять не виходити на її дах, як це часто буває під час цікавих футбольних матчів. В іншому випадку результат гри можуть скасувати.

Влада Тернополя спростовує свою причетність до оголошення, розміщеного напередодні на дверях під’їзду прилеглої до стадіону багатоповерхівки, про потенційну можливість скасування результату фінального матчу Кубка України з футболу між київським «Динамо» та луганською «Зорею».

Читайте такожДинамо - Зоря: онлайн-трансляція фіналу Кубка УкраїниЯк повідомила УНІАН начальниця відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації мерії Мар’яна Зварич, до відповідного оголошення міська рада не має жодного стосунку.

Зокрема, в оголошенні вболівальників просять не виходити на дах будинку, як це часто буває під час цікавих футбольних матчів на тернопільському стадіоні. Жителів прилеглої багатоповерхівки від імені міськради застерігають, що такі дії, мовляв, несуть загрозу того, що «результат матчу буде дискваліфіковано».

У мерії запевнили, що оголошення розробляли не вони.

«Це розмістила балансоутримуюча організація. Ми звернулися через управління ЖКГ до обслуговуючих організацій, щоб замінили дані оголошення. Сьогодні вже мали замінити», – повідомила Зварич.

Хто ініціював дане оголошення, вона так і не пояснила.

Водночас чимало жителів міста скаржаться на те, що квитків на фінальний матч Кубка України з футболу, який сьогодні розпочнеться на тернопільському стадіоні о 19:00, не було у вільному продажу, відтак чимало бажаючих на матч не потрапить.

Минулого тижня міська рада з огляду на карантин запровадила обмеження щодо присутності глядачів на стадіоні під час матчу, визначивши, що арена може бути заповнена лише на 20%. Тобто фінал Кубка України на стадіоні в Тернополі перегляне орієнтовно 3 тис. осіб.

Міська рада та Українська асоціація футболу на своїх сайтах повідомляли, що квитки будуть у продажі онлайн, однак вболівальники цю інформацію заперечують. Яким чином розповсюджувалися квитки на матч залишається незрозумілим. У мерії лиш запевнили, що не мали до цього стосунку, мовляв квитки реалізовувала УАФ. Міськрада лише розподілила між працівниками комунальних служб, місцевими депутатами, медиками, вихованцями ДЮСШ з футболу, учасниками АТО/ОСС 600 запрошень, отриманих від УАФ.

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Автор: Андрій Вацик