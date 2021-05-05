Українка влаштувала переполох у Гданському аеропорту імені Леха Валенси.
Читайте такожУ Китаї літніх туристів під виглядом екскурсії заманили на кладовищеЯк розповіли, польські прикордонники, 40-річна жінка збиралася летіти до Києва, проте під час огляду багажу заявила, що везе бомбу.
Прибулі вибухотехніки ретельно перевірили всі речі мандрівниці, але жодних небезпечних предметів або речовин не виявили.
У підсумку під час бесіди українка зізналася, що це мав бути просто жарт.
Жінку оштрафували на 500 злотих (близько 3,6 тис. грн), а командир літака вирішив не пускати "жартівницю" на борт.
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