Жінку оштрафували, а командир літака вирішив не пускати "жартівницю" на борт.

Українка влаштувала переполох у Гданському аеропорту імені Леха Валенси.

Читайте такожУ Китаї літніх туристів під виглядом екскурсії заманили на кладовищеЯк розповіли, польські прикордонники, 40-річна жінка збиралася летіти до Києва, проте під час огляду багажу заявила, що везе бомбу.

Прибулі вибухотехніки ретельно перевірили всі речі мандрівниці, але жодних небезпечних предметів або речовин не виявили.

У підсумку під час бесіди українка зізналася, що це мав бути просто жарт.

Жінку оштрафували на 500 злотих (близько 3,6 тис. грн), а командир літака вирішив не пускати "жартівницю" на борт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова