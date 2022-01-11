Власники пса витратили на свято майже 9,5 тисячі доларів.

Брати з індійського міста Крішнанагар влаштували розкішне свято в день народження їх собаки. Поліція увірвалася в розпал вечірки та заарештувала братів.

Про це повідомляє Times of India.

Власники собаки на прізвисько Еббі витратили на вечірку 700 тисяч рупій, а це майже 9,5 тисячі доларів. 24-річний Чираг Патель та 19-річний Урвіш Патель найняли організатора заходів та співака, запросили гостей, а також замовили величезний торт.

Відео з розкішної вечірки почали розходитися в соцмережах й про свято дізналися правоохоронці. Поліція увірвалася в розпал вечірки та заарештувала господарів тварини й 35-річного Дів'єша Мехарійю за порушення карантинних обмежень, які ввели через COVID-19.

Читайте такожАрмія Норвегії страждає від нестачі спідньої білизни через ковід"Місце проведення вечірки було прикрашено квітами, повітряними кулями, фотографіями та зображеннями їх вихованця. Там була величезна сцена для оркестру і співаків. Сім'я розрізала святковий торт, а гості танцювали з великим натхненням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що власників собаки покарали за відсутність масок, порушенням норм дотримання соціальної дистанції та організації заходу без спеціального дозволу.

Як раніше повідомляв УНІАН, житель Індії випадково знайшов кинуту новонароджену дівчинку. Немовля знаходилося в місці ночівлі бездомних собак.

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