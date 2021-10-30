Після втручання правоохоронців сторонам вдалося порозумітися.

Натовп людей заблокував бригаду медиків у ТК "Панорама PLAZA" в Івано-Франківську, допоки ті не вакцинують їх від коронавірусу.

Про це йдеться на Facebook-сторінці франківських медиків Заклад медичний.

"Незважаючи на те, що Центр вакцинації працює до 20:00, згідно з графіком, бажаючі вакцинуватись заблокували медиків з погрозами не випустити, поки не повакцинують всіх до останнього відвідувача", – йдеться у повідомленні 29 жовтня.

Після численних перемовин з бажанням залагодити конфлікт лікарі викликали поліцію. Після втручання правоохоронців сторонам вдалося порозумітися.

Містянам нагадали, що чергові медики теж мають сім’ї і є "звичайними людьми", подекуди "просто втомленими і запрацьованими", та закликали з розумінням ставитися до працівників медичної сфери.

Як пише місцеве видання Галка, у п’ятницю в центрі вакцинації чергували дві бригади. Ранкова зміна використала всі отримані 370 доз COVID-вакцини. О 19:15 в центрі використали останню дозу.

Місцеві мешканці пояснюють, що, мовляв, про закінчення доз їх не попереджали, та виступають не проти медиків, а за кращі умови для проведення щеплень.

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Автор: Віолетта Орлова