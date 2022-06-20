Пропагандисти "обмовилися" у матеріалі про звільнення з полону українського парамедика "Тайри".

Російське видання "Московський комсомолець" назвало армію РФ "окупантами", але згодом публічно перепросило за це.

"Найгрубішу описку" російські пропагандисти зробили у трансляції, присвяченій війні в Україні, розповідаючи про звільнення з полону українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри")".

У повідомленні йшлося про те, що "Тайру" "окупанти захопили в середині березня в Маріуполі". Невдовзі повідомлення було видалене, хоча й залишилося у веб-архіві, а виданню довелося виправдовуватися.

"В онлайн-трансляції новин про спецоперацію в Україні від 17 червня було допущено грубу описку у зв'язку з описом ситуації з появою в Києві затятої української націоналістки Юлії Паєвської ("Тайри"), яку раніше полонили в Маріуполі. Редакція "МК" приносить читачам найглибші вибачення. Винні покарані найсуворішим чином, аж до звільнення", – йдеться у новому повідомленні видання.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров зганьбився на весь інтернет. Він в черговий раз міркував про "нацистів" в Україні і настільки занурився у світ своїх фантазій, що епічно обмовився.

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