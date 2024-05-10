Життя безшерстих сфінксів становить лише 6,8 року.

Шукаєте нового маленького друга, який згорнеться у вас на колінах і задоволено муркотітиме? Перш ніж відправитися в притулок, зверніть увагу - не всі породи котів живуть довго. Про це пише CNN.

У той час як домашні коти зазвичай живуть до 18 років, середня тривалість життя безшерстих сфінксів становить лише 6,8 року, що є найнижчим показником серед домашніх порід котів, згідно з новим дослідженням Королівського ветеринарного коледжу (RVC) у Сполученому Королівстві та Національного університету Чунг Сінга (NCHU) у Тайвані.

Вчені вважають, що це може бути пов’язано з декількома породними захворюваннями. Так, коти-сфінкси – це безшерста порода. Відсутність шерсті, яка спричинена рецесивним геном, означає, що вони кращі для тих, хто чутливий до котячої шерсті. Однак вони не є повністю гіпоалергенними, оскільки вони все ще виробляють клітини шкіри.

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Натомість виявилося, що бірманські породи мають найдовшу тривалість життя – 14,4 року, за ними йдуть метиси – 11,9 років і сіамські – 11,7 року.

"Розуміння типової залишкової тривалості життя також може допомогти власникам і ветеринарам при прийнятті складних рішень щодо найкращого варіанту лікування для захисту загального добробуту кота", — додали дослідники.

Вони виявили, що середня очікувана тривалість життя кішок у Великій Британії становить 11,7 років, а самки можуть жити на 1,33 року довше, ніж самці.

Дослідники також виявили, що породисті коти, ймовірно, живуть менше, як і ті, які були занадто легкими або занадто важкими.

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