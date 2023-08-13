Астероїд, який його залишив, впав на Землю 440-500 млн років тому.

Вчені виявили, що найбільший у світі ударний кратер від астероїда розташований під землею на території Австралії.

Як повідомляє Forbes, про це свідчать геофізичні дані.

У період 1995-2000 рр. геолог Тоні Єйтс вірив, що магнітні поля, які розташовані нижче за басейн річки Муррей у Новому Південному Уельсі являють собою масивну підземну структуру. Дані, як були зібрані з 2015-го по 2020 рік підтвердили, що під 300-метровими відкладеннями справді є структура діаметром 520 км.

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Зазначається, що це більше ударного кратера Вредефорт (діаметр 300 км), який розташований на території Південної Африки. До сьогодні саме він вважався найбільшим ударним кратером у світі.

Автори дослідження переконані, що нова підземна структура виникла після зіткнення з якимось небесним тілом за часів давнини. Магнітні свідчення в цій ділянці вказують на симетричну структуру, яка виникла під дією надзвичайно високих температур під час зіткнення.

Дослідники вважають, що слід від удару перетинають магнітні аномалії, які є тріщинами, що розходяться від точки удару. Також є розплавлена гірська порода, яка проникла в тріщини в корінну породу.

Судячи з відкладень, на Землю, поблизу екватора, 440-500 млн років тому впав астероїд.

Інші новини космосу

Як раніше повідомляв УНІАН, в бік Землі летить комета розміром з місто. На її поверхні нещодавно відбулося потужне виверження вулкана, у зв'язку з чим на небесному тілі утворилися "роги".

Днями повідомлялося, що до землі летить потенційно небезпечний астероїд 6037 (1988 EG). Його діаметр становить до 960 м, що приблизно дорівнює довжині дев'яти футбольних полів.

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