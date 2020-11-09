Щасливий наречений сказав "Так" самому собі / фото Dunya News
У Бразилії чоловік одружився з собою після того, як його кинула наречена.
Про це повідомляє Dunya News.
Читайте такожВона в Аргентині, він у США: у світі провели перше весілля через ZOOM (відео)
Як повідомляється, 33-річний бразильський лікар Діого Рабело здійснив шлюбний ритуал з самим собою після того, як його наречена Вітор Буено розірвала заручини.
Весільна церемонія вартістю 350 тисяч реалів (1,8 мільйона гривень) була проведена на курорті та на ній були присутні члени сім'ї та близькі друзі Рабело.
Чоловік сказав собі "Так" перед дзеркалом в оточенні гостей.
Весільна церемонія пройшла на одне з курортів / фото Dunya News
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Києві жінка без маски з боєм намагалася потрапити в трамвай: інцидент потрапив на відео
- Китайська журналістка в прямому ефірі мало не розбила пляшку бренді за $ 600 (відео)
- У пабі Британії пара займалася сексом на очах у перехожих
- Щасливий рік: в Америці у пари з 14 синами нарешті народилася дочка (фото, Відео)
- Переможець світового чемпіонату зібрав Кубик Рубіка менше ніж за шість секунд (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram