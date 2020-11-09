Чоловік сказав" Так " перед дзеркалом в оточенні гостей.

У Бразилії чоловік одружився з собою після того, як його кинула наречена.

Про це повідомляє Dunya News.

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Як повідомляється, 33-річний бразильський лікар Діого Рабело здійснив шлюбний ритуал з самим собою після того, як його наречена Вітор Буено розірвала заручини.

Весільна церемонія вартістю 350 тисяч реалів (1,8 мільйона гривень) була проведена на курорті та на ній були присутні члени сім'ї та близькі друзі Рабело.

Чоловік сказав собі "Так" перед дзеркалом в оточенні гостей.

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Переклад: Катерина Лиманська