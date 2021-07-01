Чоловік дізнався про власну смерть, коли вирішив відновити документ.

Житель Полтава вже 11 років офіційно вважається мертвим. Суд прийняв відповідне рішення на підставі заяви дружини.

Про це повідомляє "Суспільне".

Чоловік перебував у місцях позбавлення волі, а після звільнення вирішив відновити ідентифікаційний код через податкову інспекцію, але з'ясувалося, що він числитися мертвим з 2010-го року.

"Мені дзвонять, кажуть:"Так і так, розумієте, ви мертвий". Я кажу: "Я якому сенсі?"."Ось так, ми послали на Київ запит", видали, що Шишацький суд мене у 2010-му році поховав. Я шокований", - розповів потерпілий.

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Пізніше з'ясувалося, що до суду звернулася дружина чоловіка. Вона заявила, що її чоловік Анатолій вийшов з дому у 2007 році й не повернувся, а протягом наступних трьох років ніхто його нібито не бачив. На підставі цих даних голова суду Віктор Рябченко визнав чоловіка мертвим.

За слова потерпілого, весь цей час він жив та працював у Полтаві у й розшуку не був.

"Я ж не зобов'язаний сидіти в тому селі. На якій підставі? Якби я був поданий зниклим безвісти, але нічого. Це вони три роки просто так просиділи, пробули, думають: "Та судимий, може десь сидить, а може вбили". Це треба все перевіряти. Вони просто поставилися халатно", - обурився чоловік.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше в Полтавській області "заживо" поховали Костянтина Джеджеру. Про те, що він "неживий", чоловікові повідомили патрульні, коли зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

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Автор: Анастасія Горбачова