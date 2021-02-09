Він доводить в судах, що не помер / скріншот
Костянтина Джеджеру з Полтавської області поховали за всіма документами, хоча він не вмирав.
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Про те, що він "неживий", чоловікові повідомили патрульні, коли зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху.
Костянтин тиждень не міг прийти до тями. А потім провів розслідування і навіть знайшов свою могилу.
Чоловік найняв адвоката. Він доводить в судах, що не помер і просить розблокувати його в реєстрах.
Новини України: у Полтавській області "поховали" живого чоловіка
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