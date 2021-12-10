Чим закінчився конфлікт між водіями – невідомо.

У Києві водій автобуса наважився на відчайдушний вчинок, намагаючись зупинити порушника, що в’їхав у його транспорт.

Відео з місця події з’явилось у Telegram Київ оперативний вранці, 10 грудня.

Дорожній інцидент стався на Братиславській. За словами авторів ролика, водій легковика "Славута" порушив правила дорожнього руху та в’їхав у міський автобус.

Натомість порушник не став розв’язувати конфлікт з водієм громадського транспорту, а намагався утекти до приїзду поліції. Тоді маршрутник самотужки спробував затримати винуватця ДТП – і просто вискочив на капот автомобіля.

На відзняті очевидцями кадри потрапила лише частина конфлікту: чоловік уже сидів на автомобілі, з’ясовуючи відносини з власником "Славути".

Як писав УНІАН, 9 грудня черговий київський маршрутник відзначився своєю поведінкою під час роботи. Пасажири помітили його за грою на мобільному. Примітно, що водій також перебував у салоні без захисної маски, чим порушував встановлені правила карантину.

Крім того, працівники столичного тату-салону мережі Tattoo Lamarch Studio сфотографувалися з прив’язаною свинею, заявивши, що готуються на її тілі зробити тату, й викликали гнів громадськості.

У четвер, 9 грудня, в Києві на Осокорках авто на великій швидкості збило дівчину на пішохідному переході. Очевидець події розповів журналістам, що водій зупинився неподалік від місця аварії, але поспішив утекти, побачивши нерухоме тіло постраждалої. Незабаром він все-таки повернувся і дав свідчення поліцейським.

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Автор: Віолетта Орлова