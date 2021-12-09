Після розголосу сторінка салону в Instagram тепер недоступна для перегляду.

Працівники столичного тату-салону мережі Tattoo Lamarch Studio сфотографувалися з прив’язаною свинею, заявивши, що готуються на її тілі зробити тату, й викликали гнів громадськості.

Про інцидент з салоном в Instagram розповіли зоозахисники з UA Animals.

Активісти стверджують, що світлинами тварини й саркастичним коментарем, що, мовляв, готові набити "велетенське татуювання" на тілі свині працівники салону вирішили "похайпувати".

"Ми одразу ж відреагували — звернулися в @tattoo.lamarch.kiev з попередженням щодо юридичної відповідальності за подібні дії. Згідно з законом, це кримінальне правопорушення за 3 ст. 299 Кримінального кодексу України, тож ми склали заяву в поліцію", – діляться зоозахисники.

Дії татуювальників засудили знаменитості, зокрема реперка alyona.alyona й українська модель Даша Астаф’єва.

Після розголосу сторінка салону в Instagram тепер недоступна для перегляду.

Водночас у листопаді на Facebook-сторінці тату-салону цієї ж мережі (геолокація зазначена у Вінниці) з’явилося відео, у якому працівник закладу у масці свині та з зображенням церкви на спині анонсував: "За два дні ми зробимо це на найбільшій свині в Україні".

У ролику вони висміяли користувачів, які виступили з захистом тварини і критикували дії татуювальників у коментарях.

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Автор: Віолетта Орлова