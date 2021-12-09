Жінка факт порушення карантину заперечує, проте до суду вирішила не йти.

Святошинський районний суд Києва оштрафував жінку за проїзд у міжміській маршрутці без документа про вакцинацію від коронавірусу.

Про це йдеться у рішенні суду від 2 грудня.

У документі йдеться, що 26 жовтня жінка їхала з Києва до Житомира в мікроавтобусі міжобласного сполучення без негативного тесту та COVID-сертифіката. Тим самим вона порушила постанову Кабінету міністрів.

До суду, куди патрульні передали складений протокол, жінка не з'явилася. Суддя, дослідивши відеозапис з камер поліції, встановила, що відповідачка свою провину не визнає й висловлює незгоду з встановленими правилами перевезень.

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За результатами розгляду справи жінку визнали винною й зобов'язали сплатити 17 тисяч гривень штрафу та 454 гривні судового збору. Вона може оскаржити постанову упродовж 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, раніше українців почали штрафувати за відсутність документів, що посвідчують особу, на вулиці. Це передбачено "карантинною" постановою Кабміну. Відповідні рішення, зокрема, вже ухвалили суди на Сумщині та у Львові.

Як відомо, 20 вересня на засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

Автор: Віолетта Орлова