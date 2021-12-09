Постраждалу ударом відкинуло на узбіччя.

У Києві на Осокорках авто на великій швидкості збило дівчину на пішохідному переході.

Подробиці інциденту описує ТСН. Також з'явилося його відео.

ДТП сталася ввечері 7 грудня на перетині вулиць Центральної та 64-ї Садової. На кадрах видно, що дівчина спеціально пішла на пішохідний перехід, проте була збита авто, що проїжджав на високій швидкості, відразу після того, як почала переходити дорогу. Від удару її відкинуло на узбіччя.

Очевидець події розповів журналістам, що водій зупинився неподалік від місця аварії, але поспішив утекти, побачивши нерухоме тіло постраждалої. Незабаром він все-таки повернувся і дав свідчення поліцейським.

Постраждалу доставили до лікарні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві пішохід покарав нахабного водія, який не пригальмував, проїжджаючи повз велику калюжу біля нього. Частина інциденту потрапила на відео.

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Автор: Юрій Годован