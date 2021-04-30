Американська виноробня Murphy-Goode шукає на роботу людину, якій будуть платити 10 тисяч доларів на місяць, оплачувати житло і забезпечать річним запасом вина.
Про це йдеться в повідомленні про відкриту вакансію на сайті виноробні, передавати НВ.
У Murphy-Goode відзначають, що шукають людину, яка на питання "червоне або біле?" відповідатиме: "так, будь ласка".
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"Кожен ваш день може бути різним, залежно від ваших інтересів і захоплень. Ми будемо працювати з вами, щоб виявити вашу головну пристрасть і створити ідеальну посаду для роботи на виноробні. Ви будете співробітником, як і інші члени нашої команди, працюючи 40 годин на тиждень", - йдеться в описі вакансії.
Як пояснили у виноробні, яка існує з 1985 року, таку вакансію вони вирішили створити для того, щоб допомогти комусь після важкого року побудувати кар'єру в виноробство.
Murphy-Goode знаходиться в каліфорнійській долині Сонома. Роботодавець буде оплачувати проживання своєму претендентові.
"Ми оплачуємо оренду, роботу і вино, але не будемо управляти вашим життям. Оскільки це справжня робота, вона відкрита для одиноких людей, людей з сім'ями, домашніми тваринами і т. д. Отже, як тільки ви опинитеся тут, ми сподіваємося, що ви і ваші близькі вийдете з дому і досліджуєте округ Сонома, тому що це досить чудове місце для життя", - йдеться в описі вакансії.
Заявки кандидатів прийматимуть до 30 червня. Головна вимога до кандидата - любов до вина. Також, здобувач повинен бути старше 21 року і жити або мати право на роботу в США.
При цьому, від кандидатів не потрібен досвід у виноробстві або знання сомельє. Для участі у відборі потрібно записати відеовізитку і завантажити на сайт виноробні.
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