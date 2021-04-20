Французькі виноградники страждають від серйозних заморозків.

Франція зіткнулася з аномальними заморозками, які зачепили 80% виноградників країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Європейський комітет компаній винної індустрії.

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Під погодний удар потрапили регіони Бордо, Бургундія, Шампань, Прованс і долини Рони та Луари, де виробляються одні з найкращих вин у світі.

Винороби намагаються врятувати урожай, розводячи багаття і запалюючи свічки на території виноградників для підтримки необхідної температури, але часто цього виявляється недостатньо.

У деяких регіонах Франції втрати врожаю в цьому році можуть скласти від 25% до 50%.

Востаннє французькі винокурні стикалися з подібним тяжким погодним становищем у 1991 році.

В уряді наводять навіть гірші прогнози, ніж профільні асоціації, і кажуть, що деякі регіони можуть втратити "майже весь річний урожай" деяких культур — від заморозків страждає не тільки виноград, а й буряк і ріпак.

Міністерство сільського господарства Франції намагається врятувати ситуацію, знизивши податкове навантаження для власників виноробень і надаючи фінансову допомогу фермерам.

Минулого тижня французький уряд провів термінове засідання за участю банкірів, а також представників аграрних і страхових компаній, щоб розробити додаткові механізми допомоги виноробам.

Очікується, що негода завдасть серйозного удару за показниками виноробної галузі у 2021 році, яка і так переживає кризу через пандемію COVID-19. У 2020 році обсяг експорту французьких спиртних напоїв впав приблизно на 14% до $14,5 мільярда.

Низьким температурам у виноробних регіонах Франції передувало аномальне тепло. В результаті врожаю наноситься подвійний удар: "розігрітий" виноград спочатку показав швидкий і ранній ріст, що зробило його більш чутливим до низьких температур.

Падіння температури у Франції пов'язують арктичним фронтом під час Великоднього тижня. Показники термометрів в регіоні Шампань опустилися з +26 до -6 градусів Цельсія. І хоча пізніше температура повітря нормалізувалася, метеорологи попереджають про другу хвилю заморозків.

Заморозки в Європі

15 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що у Європі палять багаття, щоб захистити виноградники від заморозків.

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Автор: Олена Коваленко