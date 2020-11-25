Коли дівчинка включила пісню Uptown Funk групи Kidz Bop Kids, на задньому плані з'явився її батько Айзек і почав дуріти.

Американець станцював на задньому плані під час відеопрезентації своєї доньки і підкорив мережу.

Ролик набрав вірусну популярність, повідомляє Daily Mail.

На початку своєї відеопрезентації дівчинка на ім'я Делейні Джонс сказала, що збирається зайнятися виробами з паперу. Вона включила пісню Uptown Funk групи Kidz Bop Kids, а на задньому плані з'явився її батько Айзек і почав дуріти.

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Айзек плескав у долоні і танцював, поки дівчинка займалася своїми виробами. Спочатку вона не помічала його, а потім сказала, що "це просто її тато", і продовжила презентацію. Але на танці батько не зупинився. Він взяв на руки молодшого брата Делейні і став трясти його в такт музиці. Через деякий час на кухню прийшов старший брат Делейні, який почав співати.

"Що не так з цією сім'єю? Я просто намагаюся займатися образотворчим мистецтвом", - прокоментувала маленька Делейні і продовжила клеїти саморобку.

Відео потрапило в інтернет завдяки матері дівчинки Дженніфер: вона побачила його, перевіряючи шкільний портал доньки.

"Сподіваюся, її вчителька сміялася так само сильно, як я", - написала мама на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, батько Делейні навіть не підозрював, що ролик був призначений для вчителя.

За тиждень відео стало вірусним, набравши понад 10 мільйонів переглядів.

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Автор: Денис Прядко