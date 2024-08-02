Людиноподібні мавпи можуть вимовляти "перші слова", подібні до тих, які вимовляють людські немовлята.

Шимпанзе можуть навчитися вимовляти слова, схожі на людські. Про це повідомляє Independent із посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Scientific Reports.

Зазначається, що в ході дослідження вчені проаналізували старих кадри з шимпанзе. Так, ці мавпи, ймовірно, володіють основними будівельними блоками мозку, щоб вимовляти "перші слова", схожі на ті, які вимовляють людські немовлята. За словами міжнародної групи дослідників із Великої Британії, Швеції та Швейцарії, це посилює думку про недооцінку "вокальних здібностей" мавп.

"Вчені десятиліттями дивувалися, чому люди є єдиними приматами, які розвинули мову, хоча деякі людиноподібні мавпи, такі як горили та бонобо, навчилися спілкуватися за допомогою голосових звуків і жестів. Дослідники припустили, що це може бути пов’язано з відмінностями в організації горла, а також змінами всередині мозку", - йдеться у статті. Відео дня

Автори пишуть, що минулі дослідження натякали на те, що шимпанзе можуть бути винятком серед людиноподібних мавп із здатністю вимовляти людські слова, хоча й на зачатковому рівні і за особливих обставин. Так, в одному дослідженні чоловік і дружина протягом кількох років вмовляли свого усиновленого шимпанзе вимовляти такі прості слова, як "мама" і "тато". Однак робота була дискредитована через етичні міркування щодо того, що дитинча шимпанзе було відібрано від матері з дикої природи.

"Нове дослідження оцінило такі задокументовані випадки спілкування шимпанзе та піддало записи фонетичному аналізу. ... Зокрема, шимпанзе можуть використовувати свій голос, щелепу та губи, щоб вимовляти окремі склади. За словами дослідників, вони можуть навіть досягти контрасту у вимові приголосних і голосних. ... Хоча методи озвучування шимпанзе відрізняються від людської мови, дослідники кажуть, що ці спроби "по суті схожі на слова", - пише видання.

Останні наукові дослідження

Як повідомляв УНІАН, науковці розкрили таємницю мумії жінки, яка кричить. Археологи стверджують, що жінка жила в Єгипті і померла близько 3500 років тому.

Жіноча мумія має дивний вигляд і нагадує знамениту картину Едварда Мунка "Крик", але те, чому в неї такий вражаючий вираз обличчя, давно спантеличує дослідників.

Вас також можуть зацікавити новини: