Хижа косатка навчилася у людини вимовляти кілька слів

Самка кита-убивці Вікі, що живе у неволі, навчилася копіювати звуки людської мови.

Самка дельфіна-косатки навчилася вимовляти кілька слів, копіюючи голос свого дресирувальника у водному парку у Франції. Її словниковий запас складається зі слів "один, два, три" і "Емі" (ім'я). Вона також може фиркати, як людина.

Як повідомляє Бі-бі-сі, самка Вікі з аквапарку Marineland у французькому Антібі допомагає ученим розібратися у тому, чи можуть косатки вчити нові звуки, просто наслідуючи інших істот. Детальніше про успіхи дослідження пише Proceedings of the Royal Society of London B.

Вікі навчили вимовляти слова через дихало (дихальний отвір у китоподібних, розташований на голові), і на записах чути, як вона звуконаслідує клекотанням, свистом и пирханням слова "привіт", "Емі" і "раз, два, три".

Вікі видає звуки, частково перебуваючи під водою, але так, що її дихало знаходиться зовні. Тому звуки, що видаються під водою, можуть бути іншими. Вчені не знають, чи здатні копіювати людські звуки інші кити-вбивці, що живуть у природному середовищі існування.

Косатки є найбільшими дельфінами і одними з найбільш небезпечних хижаків. Вони харчуються морськими тваринами, такими як тюлені, морські леви і навіть кити.

