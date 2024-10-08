Майбутній мільярдер з дитинства захоплювався науковою фантастикою.

Ілон Маск з дитинства захоплювався науковою фантистикою, і саме цим можна пояснити його рішення взяти участь у гонці з розвитку штучного інтелекту. Про це сказав журналіст і автор біографії американського мільярдера Волтер Айзексон, інформує Business Insider.

Автор який провів два роки, спостерігаючи за Маском на зустрічах і його повсякденним життям, коли мільярдер керував Tesla і придбав Twitter, згадав момент, коли Маск поділився своїм баченням створення нової компанії ШІ, відпочиваючи біля басейну в орендованому будинку в Остіні:

"Він каже мені: "Я збираюся створити з нуля компанію штучного інтелекту, тому що я не довіряю Сему Альтману".

Айзексон також припустив, що дитячі прагнення Маска та інтерес до наукової фантастики можуть сприяти його рішенню взяти участь у гонці ШІ зі своїм стартапом xAI, який конкурує з OpenAI - очолюваною Альтманом компанією, яку він допоміг заснувати та фінансував до появи розбіжностей.

"У нього є певні місії, які він виконував усе своє життя. Він читав Айзека Азімова, він читав книги про роботів, він думав, що роботи можуть повстати проти нас. (Він повинен - УНІАН) "прийти і врятувати нас від ворожого ШІ", - вважає Айзексон.

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