У морозива є дивовижні переваги для здоров'я, особливо в порівнянні з іншими поживними солодощами.

Якщо ви збираєтеся скуштувати десерт, найкращий вибір - це морозиво. Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

Дієтологи кажуть, що у морозива є дивовижні переваги для здоров'я, особливо в порівнянні з іншими поживними солодощами. Так, дві третини стаканчика молочного морозива є хорошим джерелом кальцію, що робить кістки та м’язи сильнішими.

Деякі види морозива мають близько шести грамів білка на порцію, що співставне з кількістю цієї речовини у яйці.

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"Поєднання білка та помірного рівня жиру також уповільнює вивільнення цукру в кров, що запобігає різким скачкам глюкози в крові, пов'язаним з діабетом. Наприклад, цукерки, такі як кислі патчі, мають 0 грамів жиру і практично не мають білка чи клітковини.

За словами дієтолога Шеллі Боллс, морозиво панує над іншими менш поживними десертами. За її словами, дві третини стаканчика молочного морозива містить близько 12 відсотків від щоденної рекомендованої кількості кальцію.

"Кальцій - це, як правило, поживна речовина, яка не споживається в американській схемі їжі, тому це чудова новина, що коли ми вирішимо насолодитися солодким частуванням, це також може забезпечити деякі харчові переваги", - зазначила експерт.

У свою чергу Стефані Ван'т Целфден розповіла, що поєднання помірного жиру та білка у морозиві зробило його хорошим варіантом для діабетиків.

"Поєднання жиру та білка з цукром зменшує вміст цукру в крові, на відміну від десертів із меншими вмістом жирів, такими, як сорбет", - сказала дієтолог.

Останні новини про морозиво

Раніше УНІАН розповідав, як можна приготувати домашнє морозиво всього з двох продуктів. Вам знадобляться 200 г вершків жирних та 100 г згущеного молока.

Вершки беріть жирністю не менше 30% і добре охолоджені, прямо з холодильника. Згущене молоко можна використовувати як біле, так і варене.

Також УНІАН писав, що ваше улюблене морозиво говорить про вас. Як виявилося, морозиво може розповісти про вашу особистість.

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