Він розвіяв деякі популярні помилки і детально описав всі ризики, яким піддається людина, розпиваючи спиртне на сонці.

Спекотна погода змушує людину тягнутися до крижаного пива або келиха рожевого, проте таким чином вона може сильно нашкодити організму, починаючи підвищеним ризиком серцевих нападів до раку товстої кишки і передчасного старіння.

Як пише Newsweek, авторитетний доктор Роберт Міллер розповів про приховані ризики і про те, як їх уникнути, випиваючи на спеці.

За його словами, багато хто припускає, що алкоголь має підвищений вплив на сонці, але це не так. Просто людина, яка п'є на сонці, мало вживає води, тому відчуває симптоми зневоднення. І саме зневоднення може призвести до більш високої концентрації алкоголю в крові, що посилить дію алкоголю.

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Інша поширена думка про алкоголь полягає в тому, що змішування напоїв шкідливо для людини. Лікар пдтвердив, що це так і є насправді.

"Змішування напоїв у спеку може призвести до зневоднення та перегріву, тому що в кінцевому підсумку ви можете випити більше, ніж якби ви пили весь час щось одне", - сказав він.

Фахівець зазначив, що висока температура повітря в парі з алкоголем підвищують ймовірність зневоднення організму, що в певних випадках може бути небезпечно.

"Надмірне вживання алкоголю в умовах тривалого впливу сонячного тепла створює навантаження на багато систем і органів, включаючи серцево-судинну систему, яка часто працює з більшим навантаженням для підтримки належного кровообігу", - сказав Міллер. Він зазначив, що перенапруження серця може призвести до збільшення частоти серцевих скорочень, що може відчуватися як прискорене серцебиття і навіть запаморочення у важких випадках.

В цілому ж, як зазначив лікар, у алкоголю є побічний продукт, званий ацетальдегідом, який є відомим канцерогеном. Саме він створює ризик захворіти на рак стравоходу, товстої кишки, печінки.

Крім того, за словами Міллера, тандем сонця і алкоголю серйозно старить шкіру людини. Сонячні промені завдають значної шкоди зовнішньому вигляду нашої шкіри, викликаючи пігментацію і руйнування шкірних тканин, що призводить до передчасної появи зморшок. Так само алкоголь викликає зневоднення шкіри, що сприяє швидшій появі зморшок і тьмяному вигляду шкіри.

При цьому лікар поспішив заспокоїти. Він зазначив, що невелика доза алкоголю при спекотній погоді значної шкоди організму не завдасть.

Також Міллер дав поради тим, хто збирається у відпустку або просто буде проводити цілий день на сонці:

обмежте тривале перебування на сонці під час вживання алкоголю, щоб зменшити ризик зневоднення;

пийте достатню кількість води;

ніколи не пийте на голодний шлунок. Прийом їжі до і під час пиття уповільнює всмоктування алкоголю;

вживаючи алкоголь на сонці, одягайте захисний одяг і використовуйте сонцезахисний крем;

не змішуйте алкоголь з ліками.

Сонце і вплив на шкіру

Вченим вже давно відомий негативний вплив сонця на шкіру. Тому вони радять усім, хто любить сонячні ванни обов'язково користуватися відповідним захисним кремом.

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