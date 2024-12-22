Вплив фізичних вправ на підвищення інтелекту триває довше, ніж припускали дослідники.

Відомо, що фізичні вправи покращують роботу вашого мозку, підвищуючи інтелект і пам’ять. Але як довго тривають ці ефекти? І, найголовніше, у цю пору року, коли знайти час для фізичних вправ може бути складним завданням? Відповіді на ці питання наводить видання Inc.

Тренуйтеся сьогодні, будьте розумнішими завтра

Дослідження доводять, що фізичні вправи роблять вас розумнішими. Але хоча давно відомо, що фізичні вправи покращують когнітивні здібності, наука не впевнена, як довго триває цей вплив.

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Так, команда з Університетського коледжу Лондона нещодавно залучила 76 дорослих людей старше 50 років, щоб з’ясувати це. Волонтери носили трекери активності протягом восьми днів і щодня проходили когнітивні тести.

Результати дослідження були опубліковані в International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity. Вони показують, що вплив фізичних вправ на підвищення інтелекту триває довше, ніж припускали вчені.

"Наші висновки свідчать про те, що фізична активність сприяє розвитку короткочасної пам’яті довше, ніж вважалося раніше, можливо, до наступного дня, а не лише через кілька годин після тренування", - сказала співавторка дослідження Мікаела Блумберг.

Під час тренувань працює ваш мозок

За даними дослідження психічного впливу факторів способу життя, опубліковані в PLOS Biology, вплив фізичних вправ на мозок триває набагато довше, ніж один день. Дослідники хотіли зрозуміти, як такі фактори способу життя, як фізична активність і сон, впливають на мозок протягом тривалого часу, розповіла керівниця дослідження Ана Тріана:

"Знімок людини, яка лежить нерухомо протягом півгодини, може показати дуже багато. Наш мозок не працює в ізоляції".

Зазначається, що команда спостерігала повільну еволюцію функції мозку у відповідь на режим сну та фізичних вправ протягом не лише днів, а й тижнів.

"Ми знаходимо сліди минулої поведінки та фізіології в зв’язках мозку, які тривають до 15 днів. Ці результати відображають тривалий і стійкий зв’язок між зовнішніми факторами та нервовими процесами", - кажуть вчені

Потужна мотивація для руху

У свою чергу автор дослідження Ден Пінк зробив висновок, що когнітивні ефекти фізичних вправ, сну та настрою можуть впливати на наші нейронні мережі протягом 7-14 днів, змінюючи пам’ять і увагу.

"Тренуйтеся сьогодні - і ваш мозок принесе користь завтра, і завтра, і завтра", - резюмував експерт.

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