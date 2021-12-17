У мережі жартують, що прикру помилку міг зробити працівник, який навчався на "дистанційці".

У Дніпрі помітили помилку на дорожньому знаку. Мешканці показали фото зі знаком у мережі. На ньому написали "вулиця ВіДчизняна", хоча мали написати "ВіТчизняна". Українці висміяли помилку та зазначили, що їм соромно таке бачити.

Фото з помилкою опублікували у місцевій спільноті Дніпра у Facebook.

Автор допису навмисно не вказав, де саме на знаку допущено помилку. Тому у коментарях деякі зізналися, що не одразу зрозуміли, що ж не так зі знаком. Проте більшість українців швидко побачила прикру помилку.

Читайте також"Головоного малюска": Мендель зганьбилася своїм постом про "Гру в кальмара"Користувачі мережі висміяли напис та зазначили, що люди, які припустилися помилки, серйозно зганьбилися. Коментатори також пожартували, що автори напису, можливо, навчалися дистанційно.

"Який сором", "І це гроші виділили", "А хто нині вчить дітей писати без помилок?", "у них явна проблема з "д" та "т", на Байкальській висить знак "вул. АшхабаТська", ганьбище", - користувачі обурені помилкою, хоча й зазначають, що вона дійсно має смішний вигляд.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що депутат від партії Порошенка "переплутала" його з Зеленським і розсмішила сесійну залу. Політики жваво відреагували на обмовку Геращенко.

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Автор: Поліна Кузенко