Вихователі якимось чином вирішили "ідентифікувати батьків з вікна другого поверху", скаржаться батьки дівчинки.

У Дніпрі батьки 4-річної Кароліни звинуватили вихователів міського садочку у безвідповідальності. За словами дорослих, доньку випустили завчасно до їхнього приходу.

Про це пише ТСН.

Вихователі нібито почули голос родича Кароліни і відпустили її на вулицю. Ввійти до приміщення у дитини можливості не було, оскільки двері зачиняються на магнітний замок.

"Дитину просто виставили за двері дитсадка, тому що вихователю здалося, що за нею прийшов дідусь. Оскільки двері магнітні, а група розташована на другому поверсі, у дитини 4 років і зростом 106 см не було можливості потрапити назад", – пояснила матір дівчинки Вероніка.

Читайте такожМати 16-річного винуватця ДТП у Луцьку емоційно висловилася щодо покарання для синаДитина ходила біля садочка 10 хвилин і, як стверджує Вероніка, шукала дідуся. Потім дівчинка вийшла за територію закладу і вирушила "додому".

Кароліна пройшла сама 2,2 км, перш ніж дорослі звернули на неї увагу.

Коли батьки прийшли по доньку, вихователі заявили, що її вже забрали. У відповідь дорослі подумали про викрадення й звернулися до поліції.

Обурені вчинком працівників садочка батьки Кароліни кажуть, що вихователі якимось чином вирішили "ідентифікувати батьків з вікна другого поверху".

"Оскільки вихователям КЗО НВО №28 (за винятком ясельної групи) заборонено залишати групу та залишати там дітей самих без нагляду (а через нестачу персоналу – у групі ввечері перебуває лише одна вихователька) – вихователь нашої групи, яка на другому поверсі, змушена ідентифікувати батьків із вікна другого поверху, і випускати дітей із групи без супроводу, дитині доводиться спуститися на перший поверх і вийти у двір садка. Також процес ідентифікації батьків утруднений особливо ввечері", - пояснив батько дівчинки.

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Автор: Віолетта Орлова