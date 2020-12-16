Сусід обурювався тим, що в шлюбний період жаби дуже голосно квакали.

У Франції суд постановив, що квакання жаб у французькому селі Гриньоль заважає сусідові та ставок, в якому ті живуть, потрібно осушити.

Читайте такожУ Лондонському зоопарку Ламі з'їхали різдвяні вінки ручної роботи (відео)Про це пише The Guardian.

Анні та Мішель Пешра останні дев'ять років судилися зі своїм сусідом Жаном-Луї Мальфьоном через ставок на території їх ділянки.

Сусід обурювався тим, що в шлюбний період жаби дуже голосно квакали. Він розповідав, що не може спати з відкритим вікном через шум.

Тепер у подружжя є 90 днів на те, щоб осушити ставок. Захисники навколишнього середовища заявляють, що в ставку мешкало не менше шести видів жаб, що знаходяться під захистом.

Подружжя створили петицію щодо збереження ставка та його мешканців, яку підписали понад 96 тисяч осіб.

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Автор: Людмила Жерновська