У колекції зустрічаються брендовані пакети вже зачинених магазинів, а також інші особливі екземпляри з усього світу.

55-річна жителька Уельсу Анджела Кларк понад 40 років збирає пластикові пакети, і в її колекції вже 10000 примірників з усього світу.

Про це пише WalesOnline.

Усе почалося в 1976 році, коли сім'я 11-річної Анджели, як і багато жителів країни, готувалася до святкування Срібного ювілею королеви. Дівчинці припали до смаку пакети із зображеннями прапора та королеви, які активно продавали перед урочистостями. Мама порадила Анджелі купити їх, щоб, особливо не витрачаючись, прикрасити вдома вікна.

Крім того, батько привіз дівчинці чорний пакет з подарунком зі своїх подорожей по Джерсі, і Кларк так сподобалося пакування, що вона повісила його у своїй кімнаті як плакат.

За словами жінки, вона почала збирати пакети з двох причин: по-перше, це було дешеве хобі, а по-друге, "експонати" для колекції було нескладно діставати.

"Досить часто я вішала їх у своїй спальні, і на них були красиві візерунки, а на деяких навіть зображені поп-зірки того часу, такі як Девід Соул. Я кажу людям, що вони були сучасним мистецтвом того часу", - зазначає Анджела.

Через рік після початку колекціонування у Кларк вже було 200 пакетів, а після участі в дитячому шоу на BBC, дізнавшись про її незвичайне хобі, дівчинці почали надсилати пакети з усього світу.

Зараз колекція розрослася до 10000. Деякі брендовані пакети куплені в магазинах, які вже закрилися. Чимало рідкісних або вінтажних можуть коштувати кілька сотень фунтів, проте Анджела каже, що ніколи не розлучиться зі своєю колекцією. Жінка утримує її у спеціально побудованому сховищі на фабриці чоловіка.

"За словами мого чоловіка, я не повинна більше нічого брати, але я просто не можу встояти. Якщо я побачу щось незвичайне, я додам це в колекцію. Раніше я брала все підряд, але тепер збираю тільки незвичайні або особливі", - розповіла жінка.

Найстаріший експонат датується 1954 роком: це пакет в рожево-білу смужку, де зберігається весільна вуаль матері Анжели.

Читайте такожКіт-клептоман кілька років тероризує передмістя в Новій ЗеландіїНагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року діє заборона на безкоштовне поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

За незаконне розповсюдження загрожує штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: