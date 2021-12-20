Пакет без ручок (з бічними складками) коштуватиме 2,50 грн.

Кабінет міністрів встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Про це повідомила прес-служба Кабміну.

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Постанова визначає таку вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів:

2,00 грн - пакети без ручок і бічних складок;

2,50 грн - без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок);

3,00 грн - з ручками та бічними складками.

Як зазначили в прес-службі, це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів і поліпшити екологічну ситуацію в країні.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щорічно. Вони служать лише кілька хвилин, а потім розкладаються більше століття, забруднюючи навколишнє середовище. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні сумки та дозволить захистити навколишнє середовище і здоров'я людей від шкідливого впливу мікропластика", - зазначив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

В прес-службі МОЗ заявили, що збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років викликало зростання захворювань ендокринної системи.

"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років викликало зростання захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це - так звані ендокринні руйнівники. До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість з яких є в пластиці або в продуктах його розпаду", - пояснює міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Заборона в Україні пластикових пакетів:

1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.

Заборона на безкоштовне поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.

10 грудня 2021 року в Україні стартував перший етап заборони на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.

Автор: Леся Лещенко