Від госпіталізації чоловік відмовився: за словами водія, на ньому не було жодної подряпини

У Бердянську пасажир розбив головою дверне скло маршрутного таксі.

Як пише місцеве видання pro.berdiansk.biz, незвичайна ДТП сталася ввечері 17 лютого, близько 20:00, на Східному проспекті в районі Бердянського коледжу.

За словами водія, пасажир спочатку сидів, а потім раптом впав і головою розбив скло.

"Під час руху маршрутки №9 пасажир або заснув, втратив орієнтир, перебував у сидячому положенні - і головою у скло, розбив скло головою... Я зупинився, ми з пасажирами витягли його, посадили назад, викликали поліцію і "швидку". Пасажиру цьому, який розбив головою скло, - жодної подряпини", - розповів водій.

Сам пасажир, як стверджується, не заперечує своєї провини.

Підприємець-перевізник своєю чергою має намір вимагати компенсацію за пошкоджений транспортний засіб. За попередньою інформацією, сума збитків майже дорівнює зарплаті водія маршрутки.

Справою займається поліція.

Раніше УНІАН писав, як у Запорізькій області водій просто вигнав усіх пасажирів з маршрутки і поїхав, за словами одного з пасажирів, сказавши: "Я так захотів".

А в Києві маршрутка цілий день возила пасажирів з відкритими дверима. Прохання розібратися з проблемою водій ігнорував.

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