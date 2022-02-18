У Бердянську пасажир розбив головою дверне скло маршрутного таксі.
Як пише місцеве видання pro.berdiansk.biz, незвичайна ДТП сталася ввечері 17 лютого, близько 20:00, на Східному проспекті в районі Бердянського коледжу.
За словами водія, пасажир спочатку сидів, а потім раптом впав і головою розбив скло.
"Під час руху маршрутки №9 пасажир або заснув, втратив орієнтир, перебував у сидячому положенні - і головою у скло, розбив скло головою... Я зупинився, ми з пасажирами витягли його, посадили назад, викликали поліцію і "швидку". Пасажиру цьому, який розбив головою скло, - жодної подряпини", - розповів водій.
Сам пасажир, як стверджується, не заперечує своєї провини.
Підприємець-перевізник своєю чергою має намір вимагати компенсацію за пошкоджений транспортний засіб. За попередньою інформацією, сума збитків майже дорівнює зарплаті водія маршрутки.
Справою займається поліція.
Раніше УНІАН писав, як у Запорізькій області водій просто вигнав усіх пасажирів з маршрутки і поїхав, за словами одного з пасажирів, сказавши: "Я так захотів".
А в Києві маршрутка цілий день возила пасажирів з відкритими дверима. Прохання розібратися з проблемою водій ігнорував.