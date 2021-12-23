Водій ігнорував прохання пасажирів розв'язати проблему.

У Києві помітили маршрутку, яка возила пасажирів з відкритими дверима.

Відео очевидців опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний". При цьому, швидше за все, транспортний засіб їздив так весь день, оскільки скарги від пасажирів надходили і вранці, і ввечері.

Прохання пасажирів зробити що-небудь з дверима водій ігнорував.

"Водія маршрутки №511 пасажири просили закрити двері. Той відповів, що двері не працюють, люди попросили зупинитися і розв'язати проблему, але у відповідь отримали ігнор. Примітно, що про цей маршрут з цією ж проблемою нам уже повідомляли вранці і ввечері. Мабуть, водієві максимально наплювати на тих, кого він перевозить", - йдеться в підписі до ролика.

Судячи з відео, пасажири намагалися закривати двері власними силами.

Тим часом, за словами синоптиків, у Києві вже настала метеорологічна зима. Сьогодні в українській столиці прогнозувався сильний мороз. Завтра синоптики обіцяють потепління, але багато опадів.

Раніше УНІАН писав, як у Києві стався схожий інцидент з маршруткою, тільки там від машини двері буквально відвалилася.

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