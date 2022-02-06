Інцидент стався в Мелітополі, пізно ввечері.

У Запорізькій області водій грубо вигнав пасажирів з маршрутки та поїхав. Інцидент стався в суботу, 5 лютого, в Мелітополі.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Так, обурений пасажир розповів, що у водія маршрутки "різко зіпсувався настрій". Тому чоловік вирішив висадити пасажирів і поїхати.

Потерпілий розповів, що в салоні на той момент був не один. В маршрутці також їхала жінка. Водій вигнав їх з салону, залишивши людей посеред вулиці. Все це було пізно ввечері.

"О 20:10 трапилася така ситуація. Я їхав додому на Новий Мелітополь (депо) номер маршрутки: 4294. На зупинці "Новий" водій грубо виганяє з маршрутки мене і ще одну жінку під приводом: "я так захотів". А їду я з роботи втомлений і висаджують нас в незнайомому місці", - розповів пасажир.

Читайте такожУ Миколи водій тролейбуса побила вагітну пасажирку: у неї була загроза викидняВін також додав, що наступну маршрутку їм довелося чекати близько 40 хвилин. Подібна ситуація вже відбувалася 2 тижні тому. За словами пасажира, ні він, ні жінка, не давали приводів для конфлікту. Водії маршруток просто не хочуть везти так мало пасажирів, тому висаджують їх і не везуть до потрібної зупинки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі маршрутник образив учасника бойових дій. Він назвав ветерана "незаможним".

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