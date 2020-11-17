Французька радіостанція принесла вибачення після публікації некрологів живих людей, у тому числі британської королеви.

Французька радіостанція Radio France Internationale помилково опублікувала некрологи живих знаменитостей, включаючи британську королеву Єлизавету II.

Читайте такожВ ефірі радіостанції Збройних сил РФ прозвучало "Слава Україні"У список людей, імена яких згадувалися в некрологах, потрапили також американський кіноактор, кінорежисер, композитор Клінт Іствуд, бразильський футболіст Пеле, французька актриса Бріжит Бардо, французький бізнесмен Бернар Тапі, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, колишній президент США Джиммі Картер і колишній кубинський лідер і глава Компартії Куби Рауль Кастро. Всі вони в даний час живі, передає 112.ua з посиланням на BBC.

У компанії-мовнику пояснили, що "близько сотні" чернеток статей були опубліковані "помилково" - не тільки на власному порталі радіо, але і на партнерських сайтах, включаючи Google і Yahoo.

Французька радіостанція принесла вибачення після публікації некрологів живих людей, в тому числі королеви. За повідомленням RFI, до публікації призвели "технічні проблеми".

"Ми приносимо свої вибачення всім, кого це стосується, і тим, хто стежить за нами і довіряє нам", - заявила телеведуча RFI.

Мовні організації та засоби масової інформації часто готують некрологи, щоб відразу ж опублікувати їх після оголошення про смерть. Згідно з заявою, проблема виникла, коли RFI переводив свій веб-сайт в іншу систему управління контентом.

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Автор: УНІАН