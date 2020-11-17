Французька радіостанція Radio France Internationale помилково опублікувала некрологи живих знаменитостей, включаючи британську королеву Єлизавету II.
Читайте такожВ ефірі радіостанції Збройних сил РФ прозвучало "Слава Україні"У список людей, імена яких згадувалися в некрологах, потрапили також американський кіноактор, кінорежисер, композитор Клінт Іствуд, бразильський футболіст Пеле, французька актриса Бріжит Бардо, французький бізнесмен Бернар Тапі, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, колишній президент США Джиммі Картер і колишній кубинський лідер і глава Компартії Куби Рауль Кастро. Всі вони в даний час живі, передає 112.ua з посиланням на BBC.
У компанії-мовнику пояснили, що "близько сотні" чернеток статей були опубліковані "помилково" - не тільки на власному порталі радіо, але і на партнерських сайтах, включаючи Google і Yahoo.
Французька радіостанція принесла вибачення після публікації некрологів живих людей, в тому числі королеви. За повідомленням RFI, до публікації призвели "технічні проблеми".
"Ми приносимо свої вибачення всім, кого це стосується, і тим, хто стежить за нами і довіряє нам", - заявила телеведуча RFI.
Мовні організації та засоби масової інформації часто готують некрологи, щоб відразу ж опублікувати їх після оголошення про смерть. Згідно з заявою, проблема виникла, коли RFI переводив свій веб-сайт в іншу систему управління контентом.
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