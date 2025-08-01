Цей вид мешкає на морському дні.

У водах затоки Кардіган вперше з 2021 року помітили акулу-ангела (Squatina). Це рідкісне та захопливе спостереження підтверджує, що популяція виду досі присутня у прибережних водах Уельсу.

Організація Wildlife Trust of South and West Wales встановила на дні підводні камери з приманками, щоб вивчати раціон дельфінів і морське різноманіття. Їх розташували в різних місцях і увімкнули запис лише на одну годину. Дослідникам вдалося зафіксувати величезну кількість диких тварин, включаючи павукових крабів, риб-ластів і рідкісну ангел-акулу.

Ці акули перебувають на межі зникнення - їхня популяція різко скоротилася через інтенсивний вилов і руйнування природного середовища. Вони мешкають на морському дні, де майстерно ховаються, чекаючи на здобич: плоских риб, ракоподібних та молюсків. Проте така поведінка робить їх легкою здобиччю для тралових сіток, а через повільне розмноження вид опиняється під серйозною загрозою зникнення.

Менеджер з охорони та дослідження морського середовища в WTSWW Сара Перрі розповіла, що їхня команда була у захваті вді цієї зустрічі:

"До початку цього проекту ангелські акули не були зняті на плівку в затоці Кардіган з 2021 року. Це спостереження відбулося в критичний момент, коли уряд Великої Британії обговорює заборону донного тралення в морських заповідних зонах".

Що відомо про акулу-ангела

Це рід акул із родини Squatinidae, які мають характерну приплюснуту форму тіла, що робить їх схожими на скатів. Через незвичну зовнішність і пласке тіло їх часто плутають з скатами.

Ангелова акула звичайна (Squatina squatina) включена до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) зі статусом критично загроженого виду.

Таку акулу помітили в Уельських водах ще у 2019 році. До цього вчені вважали, що їх можна зустріти лише біля Канарських островів.

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