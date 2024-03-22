За даними Центру протидії дезінформації, нині загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.

Росія готує ряд інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), щоб посіяти паніку в українському суспільстві. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України.

"Росія готує ряд ІПСО після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, щоб посіяти паніку з-поміж населення. ДніпроГЕС стоїть", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦПД вже фіксує різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла".

Відео дня

"Вся ця інформація не відповідає дійсності", - наголошується у повідомленні.

При цьому в ЦПД закликають довіряти офіційним джерелам інформації і запевняють, що відслідковують російську інформкампанію довкола ракетного удару по ДніпроГЕС.

"Ще до удару по ДніпроГЕС російські пропагандистські пабліки розпочали поширювати інформацію щодо буцімто підготовки до підриву дамби українськими спецслужбами. Мовляв, українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб кількість жертв з-поміж цивільного населення була якомога більшою", - підкреслили в ЦПД.

Там наголосили, що ворог продовжує спроби посіяти паніку фейками про прорив дамби. Нині ж такої загрози намає.

"Цей ефект намагаються підсилити публікацією матеріалів щодо підриву дамби ДніпроГЕС червоною армією та армією Третього Рейху під час відступу із Запоріжжя в роки Другої світової, що призвело до дуже великих жертв з-поміж мирного населення", - зазначили в ЦПД.

Удар російських окупантів по ДніпроГЕС

22 березня вранці Офіс генпрокурора повідомив, що по ДніпроГЕС влучили 8 ракет, ураження дуже значні. Небезпеки для громадян немає, але об'єкт виведений з ладу.

Згодом стало відомо про трьох загиблих і вже 14 поранених унаслідок удару. Для підтримки роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі.

Також УНІАН повідомляв, що, за даними британської розвідки, після удару по ДніпроГЕС на Україну чекає "ракетне" продовження - Росія буде бити по українських об'єктах так сильно, як тільки зможе.

Вас також можуть зацікавити новини: