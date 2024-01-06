Наразі вилупились майже 16% від загальної кількості відкладених яєць.

На острові Галіндез український біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко нарахував вже понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів.

"Це майже 16% від загальної кількості відкладених яєць, тож поки зарано говорити про справжній бебі-бум. Він, за розрахунком вченого, почнеться в середині січня, коли кількість малят має різко зрости. Серед пінгвінят є зовсім крихітки, а є такі, що добряче підросли й наздоганяють за розмірами батьків", - повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як зазначається, наразі на острові шість дорослих пташенят. Це ті, які вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада. За словами Ткаченка, зовсім скоро вони перейдуть в "ясла".

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Інші ж пінгвінята ще кілька тижнів лишатимуться в гніздах під постійною опікою когось із батьків.

Інші новини про пінгвінів

Наприкінці грудня повідомлялось, що біля станції української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів. На початку листопада поблизу станції пінгвіни відклали 11 яєць.

Також ми розповідали, що сотні пінгвінів "окупували" робочий простір українських полярників-метеорологів – метеомайданчик з різними приладами.

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