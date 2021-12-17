Мешканці Івано-Франківщини обурені інцидентом та звинувачують у появі чорного снігу викиди з ТЕС.

На Прикарпатті випав чорний сніг. Аномалію помітили поблизу Бурштинської ТЕС, у селах на Івано-Франківщині. Інцидент вже дійшов до Верховної Ради, нардеп з Галича назвав ситуацію "страшною бідою", а прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення тимчасовому виконувачу обов'язків міністра Мінприроди.

Один з мешканців Галичу показав фото та відео з чорним снігом у Facebook, а вже сьогодні про аномалію говорили на засіданні Ради.

Так, 16 грудня Володимир Теслюк розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі фото, на яких можна побачити чорний сніг. Він закликав мешканців Прикарпаття не мовчати про інцидент. У коментарях люди звинуватили в аномалії Бурштинську ТЕС, адже саме біля неї у селах Івано-Франківщини почорнів сніг.

"Та це просто жах якийсь! Сьогодні сніг ще чорніший! Що ж з нами роблять? А ми мовчимо?! Чи ми вже так звикли до цього, що навіть не помічаємо?", - написав він.

Згодом стало відомо, що представники Управління держпродспоживслужби та Управління екології в Івано-Франківській області взяли проби забрудненого снігу у центрі Галича.

Читайте такожКарпати накриють хуртовини та снігопади: оголошено штормове попередженняА сьогодні, 17 грудня, Шмигаль попросив тимчасового виконувача обов'язків міністра Мінприроди Руслана Стрільця детально доповісти про ситуацію з чорним снігом та Бурштинською ТЕС. Прем'єр дав своє доручення після того, як нардеп з Галича Ігор Фріс підняв тему про аномалію.

"Вчора в Галичі випав сніг, він — чорного кольору. Бурштинська ТЕС вчора випустила невідому кількість чорного диму, який випав на Галич і території, що поблизу. Снігу нема, все чорне навколо Галича і населених пунктів. Чи фільтри не працюють, чи що там відбувається, — невідомо. Я прошу невідкладно залучити Івано-Франківську екоінспекцію, яка зокрема не працює відповідально у цьому питанні. З цим треба щось робити, бо це — біда страшна", - передає слова Фріса "Суспільне".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що екологи б'ють на сполох через руйнування ґрунтів сільгосппризначення в Україні.

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Автор: Поліна Кузенко