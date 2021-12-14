На Івано-Франківщині загинули 29-річний чоловік та 36-річна жінка.

На Івано-Франківщині внаслідок зіткнення поїзда з легковиком загинули дві людини.

За інформацією ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, 13 грудня о 23:32 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району відбулось зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем.

"На місці події рятувальники за допомогою комбінованого гідроінструменту провели заходи з деблокування з автомобіля двох осіб без ознак життя: чоловіка, 1992 р. н., та жінки, 1985 р. н.", – йдеться у повідомленні.

На фото з місця аварії видно, що від машини після зіткнення з потягом залишилася купа металу.

Читайте такожНазвано ім'я підлітка, який у Луцьку на іномарці збив людей на переході (фото)Як уточнили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, водій автомобіля ВАЗ-2109 на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора та допустив зіткнення із пасажирським поїздом №749 сполученням Київ – Івано-Франківськ.

Зазначається, що серед загиблих – водій, житель Івано-Франківська, його пасажирка – з села Угринів.

За відомостями ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, за фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Триває досудове розслідування.

В поліції додали, що 40-річний машиніст потяга був тверезим.

Нагадаємо, вранці 7 грудня біля села Брусилів Чернігівської області зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобусом, загинули 13 осіб, а ще близько десяти – постраждали.

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Автор: Світлана Макринська