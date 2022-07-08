Через війну в Україні масово гинуть тварини та рослини, різко зросли викиди токсичних речовин, а людям загрожують тяжкі хвороби.

За підрахунками експертів, викиди забруднювальних речовин у повітря внаслідок знищення російськими окупантами нафтобаз в Україні перевищують 290 тисяч тонн.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Міністр зауважив, що найбільший металургійний комбінат викидає таку ж кількість забруднювальних речовин за 1,5 роки.

"Але він викидає поступово, зменшує концентрацію, і все одно вони потрапляють, але такого впливу локального немає. Коли це все величезною хмарою підіймається вгору – це катастрофічна історія, і ми не можемо спрогнозувати, де воно випаде або кислотним дощем, або як воно вплине далі на водні ресурси та на зелені насадження. Абсолютно неконтрольована історія, і я впевнений в тому, що це злочин не тільки проти нашого довкілля, а й, у тому числі, проти довкілля Європи і всього світу", – сказав Стрілець.

Він також запевнив, що всі збитки будуть пред’явлені агресору в міжнародних судах.

"Ми маємо шанс стати першою країною, яка дійсно отримає відшкодування за всі ті збитки, які завдаються нашому довкіллю", – сказав Стрілець.

Як повідомляв УНІАН, у квітні внаслідок авіаударів було знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуку (Полтавська обл.). Також росіяни розбомбили близько 20 нафтобаз.

Загалом, як йдеться в сюжеті ТСН, екологія України зазнала катастрофічних наслідків через війну. В країні зосереджено понад 20 тисяч промислових об’єктів і кілька тисяч складів, на яких зберігаються високотоксичні відходи, і часто саме вони стають мішенню для росіян.

Також через війну площа загоряння лісів зросла майже в 100 разів, за чотири місяці зафіксовано понад 250 випадків екоцидів – масового знищення рослинного та тваринного світу.

Крім того, зазначають експерти, згодом наслідки забруднення навколишнього середовища в результаті ворожих обстрілів відіб'ються на здоров'ї українців, зокрема, призвівши до зростання рівня захворювань легень та онкології.

За підрахунками уряду України, збитки, завдані екології України діями російських окупантів, вже перевищили 200 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, у Чорному морі продовжують знаходити трупи дельфінів, згиблих в результаті російської військової агресії. Загалом вже загинуло понад 3 тисячі цих морських тварин.