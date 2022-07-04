Внаслідок використання військовими суднами гідролокаторів створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин.

В Одеській області знайдено ще 4 мертвих дельфінів, які загинули внаслідок військової агресії РФ.

Про це у Facebook повідомив доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв.

"Від ворога гинуть не тільки люди, продовжують гинути найрозумніші істоти Чорного моря – дельфіни. В національному парку "Тузлівські лимани" знову знайдено трьох загиблих дельфінів-азовок, а неподалік нацпарку виявили дельфіна-білобочку. Відомо, що рашисти перекрили судноплавство в Чорному морі та замінували північно-західну частину акваторії моря", – зазначає вчений.

За його даними, бойові дії відбуваються із застосуванням надводних та підводних човнів з використанням гідролокаторів. Внаслідок цього створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що пошкоджують їхні органи навігації та ехолокації.

"Страждають дельфіни також і від потужних вибухів під час бомбардувань. При ураженні органів навігації і слуху дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію, тварини втрачають акустичний контроль над середовищем", – написав вчений.

"Сліпі" дельфіни перебувають в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі.

"Паралізовані дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються. Ослаблені від удару гідролокаторів дельфіни різко втрачають імунітет і стають об'єктом автономного зараження збудниками інфекцій, віруси яких в них живуть постійно. Це насамперед характерний для дельфінів вірус – морбілівірус. Слабкі дельфіни потрапляють в сітки турецьких рибалок, навіть не реагуючи на пінгери (спеціальні пристрої-відлякувачі, які турецькі рибалки встановлюють на сітках)", – розповів Русєв.

В той же час російські вчені причиною багаточисельної загибелі дельфінів в Чорному морі під час воєнних дій називають інфекційні хвороби та потрапляння в сітки. Однак Русєв ці версії спростовує та стверджує, що під час воєнних дій, інфекції є вторинним явищем. Здорові дельфіни мають сильну імунну систему і їх загибель від інфекцій вкрай рідкісна.

"Основна причина – військові дії. Для відновлення популяцій дельфінів після перемоги необхідно створити в північно-західній акваторії Чорного моря заповідник чи національний природний парк або суттєво збільшити акваторію "Тузлівських лиманів", де буде виключено будь який агресивний фактор стримування їх відтворення та відновлення популяцій", – зазначив Русєв.

Він нагадав, що сьогодні, 4 липня, відзначається Міжнародний день полонених дельфінів (World Day for Captive Dolphins). Ініціатива заснування цього дня належить борцям за права тварин, які вважають неприпустимим використання дельфінів та інших морських ссавців у військових цілях, а також утримання їх в неволі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня вчені заявляли, що в Чорному морі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну на території кількох країн загинуло понад 3 тис. дельфінів.

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований в Одеській області. Створений 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.