Виявлених голубів павичів використовували для вуличної зйомки за гроші. Птахам склеювали пір'я, щоб вони не могли полетіти.

У центрі Одеси комунальники вилучили на вулиці сім голубів породи павич, яким вуличні фотографи склеїли скотчем пір'я на крилах.

Читайте такожВ Австралії за порушення карантину хочуть приспати голубаЯк повідомили в Департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, голубів 13 квітня на Приморському бульварі виявили співробітники департаменту і Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.

Під час рейду центральною частиною міста перевіряючі виявили сім голубів павичів, яких фотографи на вулиці використовували для платної відео- та фотозйомки.

Оглянувши птахів, перевіряючі зрозуміли, що махові пір'я у них навмисного скріпили клейкою стрічкою - це не дозволяло їм злетіти.

"Виявлений факт загрожує атрофією м'язів, порушенням кровообігу з подальшим некрозом тканин, що може призвести до загибелі птахів", - пояснили в департаменті.

Поліція вилучила голубів і передала до Одеського зоопарку.

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Автор: Лариса Козова