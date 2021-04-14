У центрі Одеси комунальники вилучили на вулиці сім голубів породи павич, яким вуличні фотографи склеїли скотчем пір'я на крилах.
Читайте такожВ Австралії за порушення карантину хочуть приспати голубаЯк повідомили в Департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, голубів 13 квітня на Приморському бульварі виявили співробітники департаменту і Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.
Під час рейду центральною частиною міста перевіряючі виявили сім голубів павичів, яких фотографи на вулиці використовували для платної відео- та фотозйомки.
Оглянувши птахів, перевіряючі зрозуміли, що махові пір'я у них навмисного скріпили клейкою стрічкою - це не дозволяло їм злетіти.
"Виявлений факт загрожує атрофією м'язів, порушенням кровообігу з подальшим некрозом тканин, що може призвести до загибелі птахів", - пояснили в департаменті.
Поліція вилучила голубів і передала до Одеського зоопарку.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Голуби втрачають пальці на лапах через людське волосся - вчені
- В Аргентині на волю випустили більше десятка врятованих пінгвінів (фото, відео)
- В Індії злочинці навчили мавп красти у людей гроші
- На карибському острові через виверження вулкана з'явилася проблема з водою
- Запекла бійка двох панд потрапила на відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram