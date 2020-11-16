В Іспанії фотожурналіст Аітор Гармендіа випустив проект «За стінами» про життя свиней на фермах.
Як пише «Сноб». Гармендіа показав «систематичне насильство» над тваринами, всупереч твердженням влади про благополуччя у м'ясній галузі.
Читайте також"Тварини-друзі, а не їжа": у Києві зоозахисники вимагали заборонити шкуродерні в Україні (фоторепортаж)Зазначається, що вже цього року Іспанія має намір стати найбільшим в Євросоюзі виробником свинини.
«Журналіст таємно робив фото та відео на 32 свинофермах в Кастилії-Леоне, Арагоні й Кастилії-Ла-Манчі в 2019-му та 2020 роках. Пробратися на виробництва або отримати кадри звідти йому допомагали люди, які побажали залишитися невідомими», – йдеться в повідомленні.
Гармендіа відвідував одні й ті ж ферми не раз. За його словами, він бачив у вольєрах трупи тварин, які не прибирали кілька місяців, факти канібалізму та кістки.
Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним та неповнолітнім!
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