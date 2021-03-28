Щороку організатори акції закликають вимкнути світло на одну годину, щоб привернути увагу до різноманітних екологічних тем.

Уп'ятнадцяте світ долучився до Години Землі - міжнародної екологічної акції, організованої Всесвітнім фондом природи WWF.

Читайте такожУкраїнців закликали взяти участь у всесвітній екологічній акції "Година Землі"Щорічно вона проводиться в останню суботу березня з 20:30 до 21:30 за місцевим часом або переноситься на передостанню суботу, якщо збігається зі Страсною суботою. Година Землі вважається наймасовішою суспільною акцією в історії людства.

Однією з перших серед країн світу у темряву частково занурилася Нова Зеландія. Зокрема, без освітлення лишилися радіовежа Скай Тауер в Окленді та будівля парламенту у столиці.

Свої вогні на знак підтримки Години Землі також загасили меморіал "Ворота Індії" в Нью-Делі, Базиліка Святого Петра у Ватикані, великий Королівський Палац у Бангкоку, Пекінський національний стадіон, вежі Петронас в Куала-Лумпурі, телевізійна вежа в Токіо, Потсдамська площа в Берліні, Колізей, колесо огляду Лондонське Око й чимало інших пам'яток архітектури та відомих установ.

В Україні Година Землі 2021 присвячена старовіковим лісам. У суботу, 27 березня, WWF-Україна відкрив національний збір голосів на підтримку найстаріших лісів України.

"Цього року наше святкування особливе, бо присвячене збереженню найцінніших лісів України! Старовікові ліси - найстаріші та найцінніші ліси України. Вони не лише наша національна гордість, а й домівка для рідкісних видів тварин і рослин, регулятори клімату та природні лабораторії. Третина з них незахищена і може зникнути у будь-який момент", - повідомила організація на своїй сторінці у Facebook.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова